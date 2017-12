Ad Aprile l’atto d’amore per il teatro che ha fatto il giro del mondo

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese le quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di aprile.

La notizia più letta di aprile è stata anche una delle più curiose, emozionanti e bizzarre notizie che abbiamo mai scritto. Non ha caso dopo la nostra pubblicazione ha fatto il giro di giornali e telegiornali di tutta Italia e non solo. Si tratta dello spettacolo di Giovanni Mongiano in teatro a Gallarate che in quella sera di aprile ha raccolto zero spettatori. Una serata devastante per un artista che però il noto attore ha trasformato in una poetica dichiarazione d’amore per il teatro recitando comunque lo spettacolo sul palco.

Altra notizia che ha ricevuto tantissime attenzioni è stata una lettera di una lettrice che ha voluto spiegare come mai la sua macchina si trovasse di intralcio ad un’ambulanza in autostrada. Un caso particolare che ha suscitato grande interesse.

Le immagini spettacolari dell’incidente sul ponte di Olgiate hanno trasformato l’articolo in uno dei più letti del mese. Due auto si sono scontrate sul ponte e una delle due è precipitata sulla sottostante autostrada. A bordo c’erano due persone rimaste ferite.

Grande preoccupazione, invece, per l’incendio all’azienda Piatti Freschi Italia di Marnate. Il racconto dei suoi dipendenti in lacrime di fronte alle fiamme ha creato molta commozione.

Il mese è stato segnato anche da un lutto, quello di Arianna Sonia Scollo, cittadina benemerita di Fagnano. La ragazza è stata sconfitta da un tumore ma in meno di 30 anni: è stata protagonista nello sport col twirling, nella medicina con una tesi sulle aflatossine e nella letteratura con una raccolta di poesie.