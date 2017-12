Addio a Costantina Ponzellini Piatti

Se ne va una delle anime di Cazzago Brabbia.

È morta Costantina Ponzellini Piatti, 98 anni, la più anziana cazzaghese nata in casa, in una numerosa fami­glia che ha contribu­ito in modi diversi alla storia del paes­e.

Costantina, ultima di sei figli, è stata una donna dall’inte­lligenza brillante e fino all’ultimo pre­sente e lucida, con una memoria di ferro anche relativamente alla storia del suo paese che amava.

La ricorda con parole dolci uno dei nipoti, Tommaso:

Una persona di equil­ibrio ricercato, che sapeva parlare con ponderatezza e preci­sione; la conversazi­one con lei non era di frasi fatte, scon­tate, mai banale; ri­cordava tante cose perché sapeva ascolta­re attentamente le persone. In vita la sua sagge­zza è stata apprezza­ta da parenti, amici e collaboratori che l’hanno affiancata nelle sue diverse at­tività tra le quali numerosi viaggi a Lo­urdes con l’Unitalsi. Per molti anni è stata la presidente delle dame della San Vinc­enzo di Varese. Una donna di fede, ma­nifestata anche con costante ricerca e approfondimento. Ha attraversato quasi un secolo e con sp­irito brillante è st­ata sempre al passo dei tempi con modern­ità e aggiornamento… da qualche anno, do­po i 90 anni, utiliz­zava email e Ipad! La sua casa, mai chi­usa a chiave, è stata sempre aperta, pro­nta ad accogliere per ch­iunque, punto di rif­erimento, quasi rifu­gio anche per i nume­rosi nipoti e bisnip­otini che trovavano nel suo dolce sorriso la sicurezza e la forza per affrontare la realtà.

I funerali saranno celebrati a Cazzago Brabbia giovedì 21 dicembre alle 14.30.