Addio a Vera Bossi, donna della Resistenza

«Ci ha lasciato ieri, 14 dicembre, Vera Bossi, staffetta partigiana, classe 1929, ci ha lasciato una grande donna che ha dimostrato il suo impegno e la sua determinazione in tempi in cui il ruolo della donna era costantemente sminuito». Lo comunica l’associazione nazionale partigiani.

Nata e cresciuta in una famiglia antifascista, ne ha respirato la politica e la vita quotidiana con i risvolti chiaramente dediti ai valori di libertà e democrazia. Il padre la coinvolgeva consegnandole volantini, comunicazioni, da far pervenire alle forze partigiane; dapprima tale compito era da lei svolto in maniera inconsapevole, crescendo ha preso coscienza dell’importanza della Resistenza.

La bella intervista realizzata a Varese nel 1998 che si può leggere nel libro ” Donne varesine tra Guerra e Resistenza” mette in luce come il padre seppe farle capire e trasmettere naturalmente l’antifascismo. Vera sempre nell’intervista, ricorda che la sua famiglia era una delle poche in Viale Belforte che aveva la radio e da loro si riunivano i compagni per poter ascoltare “Radio Londra”.

Per anni lavorò come funzionaria del Partito Comunista ed in seguito funzionaria alla federazione delle Cooperative. «Anpi provinciale Varese esprime le più sentite condoglianze alla figlia Daniela Restelli ed è vicina alla famiglia in questo momento di dolore».