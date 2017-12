Ecco quando Agesp ritirerà i rifiuti di Capodanno e dell’Epifania

Il Centro Multiraccolta di Via Tosi, l’Autosilo di piazzale Facchinetti e gli Sportelli AGESP Gas / Energia Elettrica di Via Magenta 22 rimarranno chiusi nelle giornate di lunedì 1 e sabato 6 gennaio 2018. Rimarranno comunque attivi i servizi di emergenza per il gas (al numero 800 251 628) e per il teleriscaldamento (800 594 999).