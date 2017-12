Aggiungi un posto a tavola, e ti salvi la vita

Ultimo spettacolo dell’anno a favore della LILT sezione Valcuvia sempre ad ingresso libero e a favore dei poliambulatori di prevenzione oncologica di Cuveglio dove vengono effettuate visite completamente gratuite.

Al termine di questa serie di 4 spettacoli non poteva mancare questa sempre fresca e spumeggiante commedia dal titolo “Aggiungi un posto a tavola” dove la compagnia di Bardello ha dato un tocco di personalità per adattarla alla sala Polivalente di Cuveglio in piazza Marconi 1 il giorno 8 dicembre, venerdì, alle ore 21.00.

L’ingresso, si ricorda, è gratuito e sono ben accette libere donazioni a favore del progetto di prevenzione.