Ai commercianti gallaratesi il premio regionale Retail Street Award

«Essere considerati dalla Regione Lombardia un modello da seguire nel campo delle iniziative finalizzate e tenere vivi e dinamici i centri urbani, non è punto di arrivo. Il premio ricevuto dal Pirellone per noi è infatti uno stimolo a fare sempre di più per la nostra Gallarate e per il commercio cittadino».

Lunedì pomeriggio (4 dicembre) l’assessore alla Attività economiche Claudia Mazzetti e il presidente del Naga Luca Filiberti, hanno ritirato a Milano la targa del primo premio al “Retail Street Award” nella categoria “Network Retail”, assegnato da una giuria di esperti al Comitato commercianti centro per avere ideato e diffuso la tessera Vic (Valore in Comune). Si tratta delle fidelity card che consente ai clienti degli esercizi commerciali aderenti di accumulare punti utili ad ottenere sconti sulla merce acquistata. «In due anni», spiega Filiberti, «abbiamo superato la soglia delle 13mila tessere, la cui diffusione supera i confini cittadini. Nella sola Gallarate i negozi inseriti nel circuito sono sessanta mentre i punti distribuiti sono più di 5 milioni. Numeri eccellenti che, grazie al premio della Regione, contiamo far crescere: la nostra mission adesso è proprio questa».

Gallarate si è trovata sul palco del Pirellone di fianco a grandi eccellenze lombarde. Un esempio su tutti il quartiere Isola di Milano, completamente rinato negli ultimi anni fino a diventare un punto di riferimento per la movida del capoluogo lombardo. «Il rappresentante dell’associazione “Isola Revel” si è detto molto interessato al modello gallaratese», conclude l’esponente della giunta di centrodestra. «Considerano la nostra card un valido mezzo per implementare la fruizione del loro quartiere e questo non può che farci grande onore».