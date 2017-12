Ai pompieri volontari di Laveno 18mila euro dalla Regione

(foto di Franco Aresi)

«La Regione Lombardia è concretamente al fianco dei vigili del fuoco volontari. È stata elaborata la graduatoria per distribuire 500.000 euro per l’acquisto di strumentazioni. Una notizia che i volontari della Lombardia aspettavano con trepidazione». Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia annunciando la graduatoria del bando per l’assegnazione di contributi a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno a un distaccamento volontario del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale.

«Abbiamo finanziato 32 progetti, fino al 100 percento del costo e a un massimo di 20 mila euro, per l’acquisto di dotazioni tecniche, come radio portatili, motoseghe, termocamere, motoventilatori, gruppi da soccorso idraulico, gruppi pneumatici da sollevamento, motopompe. In Lombardia risultano operativi circa 1600 Vigili del fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi dei Vigili fuoco, con una presenza capillare su tutto il territorio regionale; la rete di volontariato è in grado di garantire risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio di riferimento» ha aggiunto Bordonali.

Tra queste, ci sono anche i vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello: a loro sono stati destinati 18.432 euro.

TUTTI I DESTINATARI DEI FONDI

BERGAMO

Amici dei pompieri di Treviglio 15.082 euro

Amici dei pompieri di Lovere 15.087 euro

BRESCIA

Associazione amici vigili del fuoco di Salò 12.997

Sostenitori vigili del fuoco colline bresciane orientali di Paitone 19.988 euro

Associazione amici vigili del fuoco di Chiari 19.813 euro

Associazione amici dei pompieri di Orzinuovi 14.435 euro

Amici dei vigili del fuoco volontari di Sale Marasino 7.271 euro

Sostenitori dei vigili del fuoco di Lumezzane 17.187 euro

Associazione sostenitori vigili del fuoco di Cunettone di Salò 15.947 euro

Associazione amici dei vigili del fuoco di Edolo 1980 11.976 euro

Associazione amici dei vigili del fuoco di Verolanuova 19.995 euro

Associazione vigili del fuoco volontari di Darfo 19.564 euro

COMO

Associazione lombarda pompieri sempre di Cantù 16.165 euro

Amici dei pompieri gruppo Santa Barbara di Erba 7.607

LECCO

Amis di pumpier di Meraa 18.212 euro

LODI

Vigili del fuoco di Casalpusterlengo 19.696 euro

MILANO

Associazione amici dei pompieri di Garbagnate 19.989 euro

Associazione amici vigili del fuoco di Abbiategrasso 16.165 euro

Associazione amici dei pompieri di Inveruno 14.765 euro

Associazione vita onlus di Milano 10.037 euro

Gruppo amici pompieri volontari di Corbetta 7.395 euro

MONZA E BRIANZA

Associazione civici pompieri di Lissone 16.165 euro

Associazione amici pompieri Vimercate 15.000 euro

Associazione volontariato amici dei pompieri di Seregno 19.995 euro

Associazione volontaria amici vigili del fuoco di Lazzate 20.000 euro

Associazione amici dei pompieri di Carate Brianza 8.699 euro

PAVIA

Gruppo amici volontari del fuoco di Mortara 20.000

Associazione Lino Germani amici dei pompieri di Robbio 19.997 euro

Associazione 115 amici pompieri Lomellina sud di Mede 20.000 euro

SONDRIO

Amici dei pompieri di Tresivio 12.650 euro

Associazione pompieri di Aprica 8.421 euro

VARESE

Vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello 18.432 euro