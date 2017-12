Al cinema tra commedia e azione

Due sotto il burqa è una simpatica commedia francese, che uscirà nelle sale italiane il 6 dicembre. Leila e Armand sono innamorati e stanno pianificando un viaggio a New York, quando l’arrivo di Mahmoud, il fratello di lei, sconvolge i loro piani.

Il giovane infatti, reduce da un’intensa esperienza nello Yemen, ritiene che Leila sia troppo occidentale e manifesta l’intenzione di confinarla tra le mura domestiche. Armand non si dà per vinto e, indossato un niqab, si trasforma in Sheherazade per poter incontrare l’amata. Il travestimento riscuote talmente successo da attirare le attenzioni amorose di Mahmoud…

Suburbicon, tratto da un soggetto dei fratelli Coen e diretto da George Clooney, arriverà nei nostri cinema mercoledì 6 dicembre.

Matt Damon interpreta uno stimato borghese degli anni 50, che vive in un sobborgo all’apparenza tranquillo. Un violento crimine ai suoi danni e la lentezza delle indagini trasformerà il protagonista, esasperato, in un giustiziere, smascherando l’ipocrisia della società intera…

Il Premio, diretto ed interpretato da Alessandro Gassman, racconta una storia davvero particolare. Terrorizzato dall’aereo, un famoso scrittore (Gigi Proietti) convince il suo assistente (Rocco Papaleo) ad accompagnarlo in un lungo viaggio in auto alla volta della Svezia, Paese in cui ritirerà un prestigioso premio. Con i due uomini partono anche i rispettivi figli, creando l’occasione per analizzare ricordi e situazioni delle due famiglie.