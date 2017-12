Al Gagarin con Venturi, Schifoni e River Of Gennargentu

Il Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio è lieto di presentare la quinta serata di Dark Was the Night, la rassegna del Circolo dedicata alle sonorità blues più diverse e diversificate, che ha già visto calcare il palco di Via Galvani 2bis da alcuni dei nomi più affermati del panorama nazionale e internazionale. Sabato 16 dicembre, ultimo concerto del 2017 per il Gagarin, si potrà assistere alle esibizioni di Paul Venturi accompagnato da Simone Scifoni e River Of Gennargentu, all’anagrafe Lorenzo Tuccio.

Paul Venturi è da anni considerato uno tra i più importanti esponenti del Blues italiano, abile chitarrista e cantante, ha all’attivo numerosissime collaborazioni con artisti internazionali come Terry Harmonica Bean (U.S.A.); Robin O’Herin (U.S.A.), Luther Dikinson (U.S.A.), Marco Pandolfi (IT), e un tour con Washboard Chaz, icona del Country Blues di New Orleans.

Simone Scifoni è polistrumentista eclettico, suona all’unisono un piano, una chitarra a tre corde, una batteria e un basso, insieme hanno rappresentato l’Italia agli International Blues Challenge 2017 di Memphis.

Direttamente dalla barbagia sarda, il blues semplice, pulito ed essenziale di Lorenzo Tuccio, che si presenta sul palco col monicker River Of Gennargentu, suonato con chitarre acustiche vintage e cigar box autocostruite. Un viaggio che parte dalle hills del Mississippi per approdare alle sponde del Taloro.

ASCOLTA LITTLE PAUL VENTURI E SIMONE SCIFONI



https://www.youtube.com/watch?v=WY7x9rbCcyE

Il concerto si terrà sabato 16 dicembre 2017 presso Circolo Arci Gagarin, via Galvani 2 bis, Busto Arsizio (VA). Apertura porte ore 20.30, concerti dalle 22.00.

Ingresso a sottoscrizione 5,00 euro, riservato ai soci ARCI.

L’ingresso al Circolo Gagarin è riservato ai soci Arci con tessera 2017-2018, valida dal 1 ottobre 2017. I minori di 14 anni accompagnati da un socio non necessitano di tessera Arci.

Per presentare domanda di adesione o rinnovare eventualmente la propria tessera scaduta è possibile compilare il modulo online qui: https://portale.arci.it/preadesione/associazione-26-x-1/ Non serve stampare il modulo con i dati, sarà già pronto al Circolo. È possibile ritirare la tessera e versare la quota di adesione da 10€ in qualsiasi momento di apertura ai soci del Circolo. La tessera rilasciata è valida in tutti i circoli Arci fino al 30 settembre 2018.

