Al sacro Monte con la funicolare per tutte le vacanze di Natale

ogni scusa è buona, anche a Natale, per andare al sacro Monte: dalle sante Messe delle feste agli eventi per i bambini, dalle mostre organizzate a Camponovo alla visita ai musei Pogliaghi e Baroffio, dalla scoperta della cripta a, semplicemente la voglia di vedere un panorama mozzafiato, magari bevendo o mangiando qualcosa di caldo nei locali del borgo o l’effetto delle lanterne che gli abitanti del borgo hanno messo sulle finestre.

TUTTI GLI EVENTI DI NATALE AL SACRO MONTE

Per visitare il Sacro Monte come merita, anche e soprattutto durante le festività natalizie, dal 26 dicembre al 7 gennaio, la funicolare gestita da Avt Vellone-Sacro Monte sarà attiva tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.10, con una sola eccezione: il 1° gennaio 2018, giorno in cui, come la maggior parte dei mezzi di trasporto pubblici, resterà ferma.

Per arrivarci, basterà prendere nelle fermate del centro i bus della linea urbana C per Prima Cappella/Sacro Monte: durante la vacanze di Natale infatti la linee che porta al Sacromonte farà capolinea alla stazione di Vellone, così da garantire l’interscambio tra i due mezzi che permettono di accedere alla montagna.

Sulla funicolare sono validi tutti i titoli di viaggio utilizzati sui bus urbani, a partire dal biglietto di corsa semplice dal costo di 1.40 Euro. maggiori informazioni nell’info point di Autolinee Varesine in piazza Monte Grappa, nell’ex sede dell’edicola.