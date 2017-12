Al Sociale è un Natale a tutto cinema

Nuovo imperdibile appuntamento con il cinema italiano al Manzoni di Busto Arsizio.

Dopo «Gli sdraiati» di Francesca Archibugi, nella sala di via Calatafimi si proietta «Il premio», commedia e road movie di Alessandro Gassmann, in uscita nella giornata di mercoledì 6 dicembre in trecentocinquanta copie diffuse tra le migliori sale cinematografiche italiane.

Un vero mattatore della nostra tradizione teatrale e filmica quale Gigi Proietti è il protagonista di questa commedia, scritta in collaborazione con Massimiliano Bruno e Walter Lupo, che vede nel cast anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Erica Blanc, Matilda De Angelis e lo stesso Alessandro Gassmann.

«Il premio» racconta il viaggio di Giovanni Passamonte (Gigi Proietti), incensato scrittore di fama internazionale e uomo cinico ed egocentrico dalla vita esagerata, costretto a intraprendere un viaggio in Svezia per ritirare il premio dei premi: il Nobel per la Letteratura.

Il terrore dell’aereo e la prospettiva di un volo cadenzato da scossoni e turbolenze, fanno decidere a Passamonte di partire verso Stoccolma in auto con il fidato assistente Rinaldo (Rocco Papaleo); i due si ritrovano inaspettatamente a condividere l’abitacolo con i figli del vecchio scrittore, entrambi in cerca di una svolta: Oreste (Alessandro Gassmann), ex olimpionico e proprietario di una palestra in fallimento, e Lucrezia (Anna Foglietta), blogger nevrotica e inconcludente.

La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si rivelerà anche per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e conoscersi veramente.

«Il premio», film proposto dal Manzoni di Busto Arsizio nell’ambito del suo cartellone di #primevisioni, diffuso al pubblico ogni mercoledì mattina sulla pagina Facebook (@cinemateatromanzonibustoarsizio) e sul sito della sala, sarà in programmazione con i seguenti orari: giovedì 7 dicembre, ore 21.15; venerdì 8 dicembre, ore 15.30, ore 17.30 e ore 21.15; sabato 9 dicembre, ore 20.00 e ore 22.00; domenica 10 dicembre, ore 15.30, ore 17.30 e ore 21.15; lunedì 11 dicembre, ore 21.15.

Il costo del biglietto per il nuovo film in prima visione è fissato ad euro 7,00 per l’intero ed euro 5,00 per il ridotto, valido per tutto il pubblico nella giornata di lunedì.

Nella settimana dal 7 al 13 dicembre la programmazione cinematografica del Manzoni di Busto Arsizio prevede anche un nuovo appuntamento della rassegna «Mercoledì d’essai – Stagione 2017/2018», promossa nell’ambito del cartellone cittadino «Sguardi d’essai – Sale cinematografiche culturali a Busto Arsizio».

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 16 e alle ore 21, la sala di via Calatafimi ospiterà la proiezione del film «Le Ardenne – Oltre i confini dell’amore» di Robin Pront, un noir avvincente, cupo e brutale, sul dramma di due fratelli e della donna contesa tra loro.

In attesa di scoprire quali film in prima visione proporrà il Manzoni per il Natale e le feste di fine anno, è già possibile svelare il cartellone con i prossimi appuntamenti della rassegna «Mercoledì d’essai».

Mercoledì 20 dicembre sarà in programmazione il film «Sicilian Ghost Story» di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, dove la crudezza della mafia e la leggerezza degli affetti cullano lo spettatore nell’incertezza fra la tragedia