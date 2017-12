Al supermercato spunta la truffa del carrello

Mille espedienti per raggirare: non è facile essere pronti a riconoscerne uno. E appena si smaschera una truffa, c’è chi ne ha già architettata un’altra.

Così Mauro quando si è trovato un carrello “parcheggiato” dietro l’auto, proprio mentre stava per fare manovra, non ha pensato che qualcuno volesse derubarlo. Ed invece è quello che è accaduto. Ecco il suo racconto che ci ha autorizzato a pubblicare nella speranza che possa servire a mettere in guardia altri.

——–

Vi racconto la mia vicissitudine. Dopo aver fatto la spesa in un supermercato a Masnago e aver depositato nel portabagagli la spesa e depositato il carrello, entro in macchina e ingrano la retromarcia per uscire dal posteggio sotterraneo. Mi accorgo che dietro la macchina è stato abbandonato un carrello vuoto che mi impediva di procedere nella manovra. Scendo dalla macchina, chiudo con le chiavi elettroniche e porto il carrello al deposito.

Torno alla macchina, la apro sempre con le chiavi elettroniche e … il borsello con dentro il portafoglio e il cellulare è scomparso.

Plaudo all’abilità di quei figli di p. che mi hanno sottratto il portafoglio con dentro 250 € e che conteneva tutti i documenti (carta d’identità, tessera sanitaria, carte di credito ecc…)

Sono andato in banca ed ho bloccato le carte di credito, sono andato dai carabinieri a sporgere denuncia e lì mi hanno spiegato che alcune bande di ladri sono in possesso di un “passepartout elettronico” con cui riescono ad aprire le portiere.

Sono “straincavolato” e mi auguro che almeno i documenti mi possano essere restituiti, ma non credo.