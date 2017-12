Al Twiggy “si mangiano” dischi, due serate di DJ Set

Dopo l’esibizione di Buzzy Lao, la programmazione del Twiggy Cafè continua giovedì 7 dicembre con “Beat Different”, limited edition dj-set (ore 21:30, ingresso libero)

Per l’occasione alla console i 2 amici e collaboratori DJ Vigor e SL3000 (Simone Lanza/Waxlife) proporranno una selezione di musica Rap e derivati con i classici di tutte le epoche, dagli anni ’80 fino ai nostri giorni.

L’8 dicembre invece, è Dadaumpa dj-set a cura di DJ Marvin (ore 21:30, ingresso libero). Rock’n’roll, Surf, Twist, Girl Groups, Northern Soul, 60s Beat, Memorabilias, French Pop, Film Soundtracks, Hammond Grooves, Bossanova Beat..e molto altro.

Marvin vi farà ascoltare tutto quello che non si è mai osato ascoltare prima, selezionato solo da 45 giri originali dell’epoca. D’altronde non potevate aspettarvi che il meglio da un DJ che è stato responsabile di Radio Italia anni ’60, dj resident in diversi club vintage famosi nel mondo tra cui il Micca Club di Roma e il 100 Club di Londra e l’unico dj italiano che ha suonato al London Burlesque.