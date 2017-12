Al Varese non riesce la rimonta, il Chieri vince 2-1

Il Varese perde 2-1 a Chieri al termine di una gara strana, ma che i biancorossi hanno giocato con grinta fino alla fine, rischiando di pareggiare nel finale. Purtroppo però il Varese nel primo tempo va sotto 2-0, colpito dalle reti al 22’ di Di Lernia e al 37’ di Njie e deve ringraziare due interventi molto importanti di Bizzi se il parziale non diventa più impietoso.

Nella ripresa il Chieri lascia il possesso palla al Varese, che gestisce a lungo ma non riesce a fare breccia. Il gol del 2-1 arriva al 30’ su un cross di Zazzi, che Fratus tocca di quel che basta per sorprendere il portiere di casa infilandosi nel sacco. Nel finale il forcing varesino non si tramuta in gol, anche perché Benini, il numero uno di casa, si rifà dell’incertezza sul gol fatto e compie una bella parata su Careccia proprio al 45’. Ora, ancora una volta, si aspettano novità dalla situazione societaria, sperando che l’emorragia di giocatori termini.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese arriva a Chieri con una formazione rimaneggiata per le tante partenze, alle quali si aggiunge la squalifica di Repossi. Mister Tresoldi schiera un 4-3-3 con Bizzi in porta dietro a Carreccia, Simonetto, Ferri e Arca che formano la linea difensiva. A centrocampo Monacizzo è il mediano affiancato da Zazzi e Battistello, mentre in attacco Melesi e Palazzolo appoggiano la punta Lercara. Tanti i problemi anche per il Chieri di Mister Manzo che deve fare a meno di diversi titolari. Nel 4-3-3 piemontese a guidare l’attacco c’è l’ex Luca Piraccini.

IL PRIMO TEMPO – La gara inizia senza troppe emozioni, ma il primo squillo è un colpo di testa di Lercara al 5’ che termina di poco fuori. Risponde il Chieri con un destro di Piraccini dal limite al 6’ che Bizzi mette in angolo tuffandosi sulla sua destra. La gara si sblocca però al 22’ grazie a un tiro dal limite dell’area di Di Lernia che si insacca nell’angolino. Prova a cercare il pari il Varese al 29’ con un colpo di testa di Melesi su cross di Palazzolo che esce di pochissimo. Va male anche al 32’ quando il traversone da destra di Careccia non trova compagni in area, e al 37’ il Chieri raddoppia su azione d’angolo con Njie che da due passi sigla il 2-0. Nel finale Bizzi salva su Piraccini lanciato verso la porta, salvaguardando il parziale.

LA RIPRESA – Il Varese inizia bene, ma non riesce a farsi vedere pur tenendo a lungo il possesso palla. Tresoldi inserisce prima Morao per Lercara, poi Fratus per Battistello e il Varese si alza trovando il gol al 30’ con Fratus, che tocca quasi impercettibilmente il cross dalla sinistra di Zazzi. I biancorossi provano a spingere nel finale. La grande voglia però non si tramuta in occasioni pericolose e l’unico tiro verso la porta del Chieri arriva al 45’ con Careccia, ma il suo destro dopo l’appoggio di Morao viene deviato sopra la traversa da Benini. Il portiere di casa si fa sempre trovare pronto anche nel recupero, blindando la vittoria per i suoi.

TABELLINO

Chieri – Varese 2-1 (2-0)

Marcatori: al 22’ pt Di Lernia (C), al 37’ st Nije (C), al 30’ st Fratus (V).

Chieri (4-2-3-1): Benini; Campagna, Ciappellano, Njie, Venturello; Di Lernia, Della Valle (dal 44’ st Vergnano); D’Iglio Sarao (dal 18’ st Kouakou), Piraccini; Foglia (dal 41’ st Vernero). A disposizione: Santesso, Noce, Cesarano, Casasanta. All.: Manzo.

Varese (4-3-3): Bizzi; Careccia, Simonetto, Ferri, Arca; Battistello (dal 17’ st Fratus), Monacizzo, Zazzi; Melesi (dal 32’ st Ba), Lercara (dal 12’ st Morao), Palazzolo. A disposizione: Frigione, Ghidoni, Mondoni, Rudi, Marcinnò, Mauro. All.: Tresoldi.

Arbitro: sig. Picchi di Lucca (Mirarco e Tonon).

Note: giornata nuvolosa e fredda, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 6-5; Ammoniti: Della Valle, D’Iglio, Foglia, Kouakou per il Chieri; Melesi per il Varese. Recupero: 0’ + 5’.