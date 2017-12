Al via “La scuola delle tate”

Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita presenta “La scuola delle Tate”, un percorso formativo per adulti che curano, in grado di qualificare personale, anche maschile, addetto alla cura dei piccoli.

La scuola si compone di due moduli, uno teorico condotto da docenti de Il Melograno ed uno pratico di tirocinio.

Il modulo teorico verte sui temi: il lavoro di cura; i bisogni delle famiglie, dei bambini e delle bambine; lo sviluppo psico-motorio del bambino da 0 a 36 mesi; la casa a misura del bambino; il gioco, l’arte e la lettura per l’infanzia; la tata e le routines; la promozione della salute; primo soccorso e disostruzione pediatrica; mappatura dei servizi per l’infanzia e forme contrattuali per il lavoro di tata.

Il Corso ha la durata complessiva di 86 ore. Le ore di lezione si tengono in via G. Giusti 10, Gallarate. Per tutte le informazioni e i costi: Tel. 0331701542 melograno_gallarate@virgilio.it.