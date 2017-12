Al “Villaggio di Natale” con panzerotti e mercatino

Due giorni a Sumirago dedicati al Natale. Appuntamento sabato 16 dalle 19 con lo stand gastronomico, specialità panzerotti, il concerto del “Corpo Musicale Mornaghese”.

Domenica 17 dicembre si terrà il “Villaggio di Natale 2017”; l’evento è in programma a parco di Villa Molino Via San Lorenzo Sumirago dalle 10. In programma mostre fotografiche, eventi culturali, artigianato e stand gastronomici. Per i bambini si terrà lo spettacolo de “Il Cappellaio Matto”, alle 15.