Al volante ubriaca fradicia, nei guai barista

Aveva in corpo cinque volte la soglia massima di alcool consentita per mettersi al volante.



Forse è per questo che la cittadina bielorussa, di professione barista, si è rifiutata di sottoporsi all’alcool test.

I militari del comando provinciale di Varese l’hanno fermata nei giorni scorsi mentre era al volante.

La cittadina bielorussa, 48 anni, è stata fermata nel centro della città di Varese alla guida della propria autovettura, una Hyundai.

Ad un successivo accertamento la donna è risultata con un tasso alcolemico addirittura pari a 2,5 grammi per litro ed è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza.