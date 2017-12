Alberio: “Il tavolo di lavoro sull’ambiente chiesto da Amici della Terra”

Non si placano le polemiche in merito alla riunione di ieri, 14 dicembre, in Comune a Gavirate per fare il punto sulle tematiche ambientali legate ai lavori in una ditta che produce asfalti.

Per l’opposizione è stato un errore non invitare Amici della Terra e dare spazio ad un’altra associazione – Fare Ambiente. Per il sindaco, Silvana Alberio, invece, non c’è stato alcun problema di forma, né tantomeno di sostanza: «La riunione era stata sì richiesta da Amici della Terra, ma lo stesso presidente con una comunicazione mail il giorno prima, mercoledì, aveva fatto sapere di essere impossibilitato a prendervi parte».

Nella riunione è stato messo nero su bianco che le autorità presenti al tavolo – Ats, Provincia e Arpa – hanno appurato l’assenza di problemi in merito al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale richiesta dalla ditta Civelli, legata alla ristrutturazione dell’impianto al confine fra Gavirate e Bardello.

«E di questo abbiamo parlato. Abbiamo preso atto di quanto comunicatoci e della compatibilità ambientale col Pgt vigente», ha specificato il sindaco Alberio. «Niente di più. l’AUA è una procedura sovracomunale e questo dev’essere un passaggio ben chiaro a chi ci muove critiche».

Il sindaco poi interviene anche in merito alla presenza dell’altra associazione ambientalista presente alla riunione: «Stanno facendo attività sul territorio, non vedo quale sia il problema a coinvolgere anche questa realtà».



Sulla critica legata all’assenza di trasparenza, Alberio è chiara: «Ci sono i verbali della riunione, non appena trascritti siamo disponibili a renderli pubblici».