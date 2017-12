Alla Pro Patria non basta la pressione: pareggio in bianco a Levico

Trasferta senza reti per una buona Pro Patria, fermata però sullo 0-0 dal Levico Terme al termine di 94′ condotti – sul piano del gioco – praticamente sempre dalla squadra di Javorcic. Alla fine però è mancato il gol, anche per la bravura del portiere di casa.

LEVICO TERME – PRO PATRIA 0-0

LEVICO T. (4-3-3): Bastianello; Brugger, Severgnini, Pregnolato, Acka; Castellan (Pancheri dal 34′ st), Cosentini (Xamin dal 31′ st), Rinaldo (Nardelli dal 42′ st); Bertoldi (Fanelli dal 47′ st), Alberti, Brusco (Andreatta dal 37′ st). All. Manfioletti. A disp.: Carletti, Micheli, Orsolin, Formigoni.

PRO PATRIA (3-4-1-2): Mangano; Colombo, Molnar, Scuderi; Chiarion, Gazo, Pettarin, Galli (Bortoluz dall’11’ st); Pedone (Disabato dal 34′ st); Santana, Gucci (Le Noci dall’11’ st). All, Javorcic. A disp.: Guadagnin, Cottarelli, Ugo, Mozzanica, Agosti, Arrigoni.

ARBITRO: Vingo di Pisa (Albertin e Torresan).

NOTE. Giornata fredda e soleggiata, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Brugger, Pettarin. Calci d’angolo: 1-6. Recupero: 1′ e 4′. Spettatori: 250 circa.