Alle Terrazze, il robot riabilitativo cura il paziente in modo personalizzato

Ѐ stato installato in questi giorni presso la Casa di cura Le terrazze di Cunardo, il robot riabilitativo Hunova – ideato e prodotto dalla medical company Movendo Technology del Gruppo Dompé su brevetti IIT, Istituto Italiano di Tecnologia – per il trattamento di pazienti con disabilità in ambito motorio e neurologico.

Precisione nella rilevazione dei parametri biomeccanici e riscontro oggettivo del trattamento robotico rivolto al paziente, elevata flessibilità di utilizzo, che permette di fare fronte a molteplici condizioni conseguenti a traumatismi e/o a specifiche patologie, sono le caratteristiche per cui la casa di Cura Le Terrazze, ha scelto Hunova per arricchire il proprio patrimonio tecnologico.

Hunova permette al fisioterapista di personalizzare le attività destinate al paziente e di variarne gli esercizi proposti, coinvolgendo nella riabilitazione diversi distretti corporei (anca, caviglia, tronco). Attraverso il feedback visivo, inoltre, stimola le facoltà neurocognitive con il vantaggio di rendere più piacevoli gli esercizi di riabilitazione, che possono essere svolti in posizione eretta o da seduti.

Tra Hunova e il paziente nasce una vera e propria interazione che, dal punto di vista del recupero funzionale, ottimizza gli esercizi di mobilitazione passiva, recupero neuromotorio e propriocettivo, e di allenamento dell’equilibrio in condizioni dinamiche variabili. Tutto questo avviene in regime di precisione e controllo dell’esercizio terapeutico, grazie alla misurazione accurata dei parametri e degli stimoli biomeccanici, che la piattaforma robotica mette a disposizione.

Hunova integra in modo altamente interattivo e personalizzabile meccatronica, elettronica, sensoristica, e software: 4 motori, 2 sensori di forza/coppia, un sensore inerziale, più di 100 metri di cavi, un cervello elettronico, 1 interfaccia e 4 schede elettroniche di controllo.

La sua intelligenza artificiale ha creato un centro di controllo che combina big data, algoritmi avanzati di interazione uomo-macchina e rete di sensori, pur mantenendo un’estrema semplicità di utilizzo da parte dell’operatore e del paziente. Hunova, grazie a queste tecnologie avanzate è in grado di evolvere e migliorare continuamente le proprie capacità, combinando l’esperienza condivisa con i pazienti e con i diversi approcci terapeutici applicati dai diversi operatori.