Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno premiata in Regione

L’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia ha promosso un bando finalizzato a valorizzare i circoli Cooperativi con l’intento di mettere in luce il particolare contributo economico e sociale, i valori storici e culturali che i circoli, in tutto il territorio regionale, rappresentano.

La Cooperativa San Martino di Ferno ha avuto un riconoscimento ufficiale per le sue iniziative, i suoi valori sociali, culturali e di presenza nel territorio e si è classificata al nono posto a pari merito su 76 cooperative partecipanti.

Nella mattinata del 18 dicembre presso il Palazzo della Regione Lombardia si è svolta la cerimonia di premiazione durante la quale, il rappresentante della Giunta Regionale, ha presentato le cooperative presenti come “l’eccellenza delle Cooperative Lombarde” e questa affermazione ci dà la consapevolezza e la forza per continuare nella strada intrapresa.

«In qualità di Presidente vorrei cogliere questo momento per ringraziare pubblicamente tutte le Socie, tutti i Soci e tutte le persone che, credendo e collaborando con la cooperativa, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato».

Alleanza Cooperativa San Martino

Il Presidente

Paolo Favrin