All’Immacolata Mandolinisti bustesi in concerto nel santuario di Santa Maria

È ormai tradizione che l’8 dicembre, nell’ambito degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi” organizzati con il contributo dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio, ritorni il concerto dell’Immacolata nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria e nella magica atmosfera del “Natale di Busto”.

L’appuntamento è per venerdì 8 dicembre 2017 alle ore 17,30 presso la Chiesa di Santa Maria di Piazza. Il concerto, come sempre, è eseguito da un ensemble dei Mandolinisti Bustesi, la storica orchestra a plettro di Busto Arsizio che da centododici anni è protagonista della cultura musicale cittadina.

Questo è poi un anno speciale per il Santuario di Santa Maria perché ricorre il suo cinquecentesimo anno dalla posa della prima pietra. Anche per questo motivo il programma del concerto si rifà ad una serie di anniversari importanti che hanno in qualche modo caratterizzato il 2017.

«Ricorderemo – spiegano i Mandolinisti – i 260 anni dalla morte di Domenico Scarlatti, i 250 anni dalla morte di Telemann e i 120 anni dalla nascita di Hermann Ambrosius. Il concerto si chiuderà con un brano di un giovane chitarrista e compositore giapponese sempre attento alla evoluzione della musica per strumenti a pizzico. Questo è il modo con cui i Mandolinisti Bustesi vogliono con la loro musica fare i più sinceri auguri alla città di Busto Arsizio».

Ingresso libero e gratuito.