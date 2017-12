“Alternanza scuola-lavoro”, Giovani Democratici davanti alle scuole

I giovani Democratici di Varese Città si sono trovati davanti agli istituti Superiori di Masnago e Casbeno per distribuire dei volantini riguardanti la tematica “Alternanza scuola-lavoro”.

Il progetto del MIUR, nato da diversi anni, riguardava inizialmente gli istituti tecnici ma è stato esteso recentemente ai licei; gli studenti svolgono stage lavorativi di alcune settimane durante l’anno scolastico. All’interno dei depliants, oltre alle informazioni sulle attività ministeriali relative all’alternanza, i ragazzi hanno potuto trovare i contatti dei Giovani Democratici per fornire loro idee e proposte. Una campagna di ascolto che ha come obiettivo quello di creare una proposta condivisa da presentare a Governo e Regione. Gli studenti sono stati molto entusiasti e si sono detti disponibili a partecipare attivamente al progetto.

Fra i partecipanti all’iniziativa, oltre al segretario Michelangelo Moffa, il responsabile dell’iniziativa Udo de Castro, il segretario provinciale Matteo Capriolo, Luca Battistella, Cecilia Carangi, Nisrine Naouiri, Alessandro Biavaschi e Giacomo Marroco.

“Si è trattato di un momento di confronto, i nostri volantini avevano la duplice funzione di informare e chiedere idee e proposte per migliorare questa realtà; l’alternanza scuola-lavoro è un’ottima iniziativa, utile agli studenti per comprendere le dinamiche lavorative, ma presenta alcune problematiche che puntiamo a migliorare, faremo avere le nostre proposte alle istituzioni competenti” queste le parole del Segretario cittadino Michelangelo Moffa .

Il responsabile dell’iniziativa, Udo De Castro pone l’accento sulle tematiche di lavoro e giovani: “Sono molto entusiasta della nostra iniziativa, credo che il lavoro e i giovani siano le tematiche principali su cui deve lavorare il Partito Democratico, l’alternanza scuola-lavoro riguarda entrambe le cose, può essere una soluzione al problema della disoccupazione giovanile”.

Matteo Capriolo Dichiara: “Ho frequentato per anni un liceo ma non ho mai avuto la possibilità di svolgere questo tipo di attività che credo sarebbe stata utile, penso che l’alternanza scuola lavoro possa essere un’opportunità per tutti gli studenti; come GD abbiamo il compito di perfezionarla.”