“Ambiente e salute priorità per il 2018”

Riceviamo e pubblichiamo

Ci sono situazioni in cui i sentimenti che uniscono una comunità emergono e si palesano con semplicità e forza. L’incendio del Campo dei Fiori ne é un esempio: l’amore di migliaia di persone per la natura e per l’ambiente, per gli animali e per le piante, ha sorretto lo sforzo di centinaia di volontari nello spegnere il fuoco appiccato dall’odio.

Il successo popolare, a Varese, del festival Nature Urbane, con le visite guidate e le letture sotto agli alberi dei più bei parchi della città, ne é un’altra testimonianza.

Affrontare l’inquinamento dell’acqua dei nostri laghi e fiumi (primo tra tutti l’Olona, che unisce simbolicamente tutta la nostra provincia da nord a sud) e dell’aria che respiriamo, é diventato una priorità collettiva. Cosí come, del resto, la ricerca della qualità nei cibi di cui ci nutriamo, magari attraverso l’acquisto di prodotti a km zero provenienti dal nostro territorio.

Qualità dell’ambiente significa anche mobilità sostenibile: Varese e tutta la provincia stanno per essere attraversati da una vera e propria rivoluzione, con l’avvio del collegamento ferroviario transfrontaliero, appena inaugurato, Lugano – Varese – Malpensa – Milano e, ancora, Varese – Mendrisio – Como.

Il Capoluogo é pronto, grazie alla lungimiranza dell’attuale amministrazione: diciotto milioni di euro arrivati dal Governo per la riqualificazione della zona degradata delle stazioni ed altri dieci milioni di euro per la ristrutturazione dello stabile della Stazione ferroviaria dello Stato.

Ma qualità della vita significa, per chi vive nella nostra provincia, anche salute e benessere. Gli investimenti nel campo della sanità, oltre a nuove strutture ospedaliere ed a macchinari sempre più sofisticati, dovrebbero comprendere più personale sanitario, con nuove assunzioni. Non é tollerabile che vi siano, in alcuni dei nostri ospedali, infermieri e medici costretti a fare centinaia di ore di straordinario per non lasciare da soli i pazienti nei reparti dove c’é carenza di personale. E gli investimenti nella cura della persone anziane devono essere, sempre, una priorità delle amministrazioni, a partire da quella regionale.

Nel 2018 ripartiamo, quindi, nel segno della tutela del nostro ambiente, con i suoi boschi e i suoi animali, con le sue acque e la sua aria, e nella tutela del benessere di tutti noi, con la ricerca di una migliore qualità della vita, in come ci spostiamo, in quello che mangiamo, nel prendersi cura ancora di più e meglio di chi sta male o non é in grado di fare da solo.

In tutto questo non saremo soli, ma insieme alla nostra Carta Costituzionale ed ai suoi principi.

Luca Paris Consigliere Provinciale e Segretario PD Città di Varese