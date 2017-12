Anas: mezzi sgombraneve in azione sulle strade

Nevica sulle strade statali nelle regioni nel Nord Italia. Mezzi spargisale e sgombraneve dell’Anas sono operativi su diversi tratti soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Qualche disagio anche per le forti piogge in Toscana e Liguria.

Nel dettaglio, in Valle d’Aosta è temporaneamente chiusa la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” nel comune di Courmayeur, in località La Saxe: i percorsi alternativi per i veicoli leggeri sono segnalati sul posto. Tratto chiuso anche nel comune di La Thuile a causa del rischio valanghe e nel comune di Pré-Saint-Didier per consentire la fresatura della neve.

Provvisoriamente chiusa anche la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” nel comune di Saint-Rhemy-en-Bosses a causa del rischio slavine e per la bassa visibilità.

In Piemonte è chiusa la strada statale 21 “della Maddalena” da Argentera al confine di Stato, in provincia di Cuneo. La strada statale 25 “del Moncenisio” è percorribile per l’intero tratto italiano fino al confine di Stato, mentre è chiuso il proseguimento francese dell’arteria per chiusura stagionale.

In Lombardia è temporaneamente chiusa la strada statale 38var (variante di Morbegno) tra Cosio Valtellino e Trivio Fuentes, in provincia di Sondrio, per le forti nevicate in corso. Chiusa anche la strada statale 38 “dello Stelvio” tra la località Bagni Vecchi e il Passo dello Stelvio, a causa del forte vento.

In Liguria è chiusa la strada statale 1 “Via Aurelia” in corrispondenza di una frana ad Arenzano (km 547,700) per motivi precauzionali, date le condizioni meteo, secondo la procedura condivisa con le Autorità competenti. Il traffico è deviato sull’autostrada A10 tra Genova Voltri e Arenzano.

In Toscana, infine, è chiuso lo svincolo di Viareggio, sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, a causa di allagamenti sulla viabilità secondaria.

