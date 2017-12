Ancora visitabile il presepe della Chiesa di San Rocco

La Parrocchia e il Comitato “Amici di San Rocco” vi aspettano per ammirare il presepe fatto in tanti anni di minuzioso lavoro da Giancarlo Tacchi di Vegonno, e per visitare la Chiesetta di San Rocco.

Orari di apertura:

Domenica 31 dicembre dalle 14,30 alle 17,00,

Lunedì 1 gennaio dalle 14,30 alle 17,00,

Sabato 6 gennaio dalle 14,00 alle 17,00

Domenica 7 gennaio dalle 14,30 alle 17,00.