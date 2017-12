A come Angera: “Noi avanti con coerenza”

Riceviamo e pubblichiamo

Non avremmo voluto perdere tempo in sterili e povere discussioni ma le continue accuse e inesattezze da parte di Angera Futura e della Lega Nord di Angera in occasione dell’avvenuta inaugurazione del nuovo parcheggio dell’ospedale cittadino alla presenza del Governatore della Regione Lombardia meritano un’ adeguata risposta.

A differenza dei rispettivi rappresentanti che siedono in Consiglio Comunale, il gruppo di A come Angera votò favorevolmente all’approvazione del nuovo parcheggio, impegnandosi altresì a portare avanti anche il progetto di collegamento con la Via Varesina che trova una chiara espressione anche nello strumento urbanistico vigente.

Per questo A come Angera non prende lezioni di coerenza in tal senso da chi fino a ieri ha denigrato quest’opera fondamentale incensandola ora con comunicati stampa e prese di posizione, che trovano smentita con gli atti consiliari. Anzi ci piace invece ricordare una dichiarazione di Angera Futura dell’8 Agosto 2016 che così recitava : ” Il nostro Ospedale non è a rischio “. E Infatti dopo pochi mesi vennero chiusi il Punto Nasciate e la Pediatria.

Relativamente al fatto che le dichiarazioni del Vice Sindaco siano in contrasto con l’attuale Maggioranza, si rileva che le stesse abbiano evidenziato chi per primo si interessò dell’assurda chiusura del punto nasciate e della pediatria dell’Ospedale di Angera, presentando apposite interrogazioni parlamentari al Ministro della Salute, nelle persone degli Onorevoli Petraroli e Bordo. Successivamente anche le altre Forze Politiche si adoperarono e i reparti inopinatamente chiusi vennero riaperti. Circostanze che trovano riscontro nella realtà.

Le relative polemiche artatamente create sono puramente strumentali e tendono a diminuire i gravi problemi che invece interessano il nostro Ospedale cittadino e che sono lontani dall’essere risolti, ma che in questo frangente si fa finta di tralasciare.

Il gruppo di A come Angera si riconosce nel proprio Vice Sindaco e continuerà a lavorare all’interno delle linee programmatiche presentate alle elezioni amministrative.

Le altre questioni non ci riguardano e non saremo certamente noi a voler interrompere l’esperienza politica di questa Amministrazione Comunale.

Il Gruppo Civico di A Come Angera