Angera si illumina per Natale

Angera si sta preparando al Natale e si veste a festa in occasione della tradizionale accensione del grande albero di Piazza Parrocchiale e di tutte le luci della città.

Arte di strada, musica itinerante, divertimento per bambini e famiglie, shopping, buon cibo accompagneranno tutta la giornata di venerdì 8 dicembre. L’accensione dell’albero è diventato un momento magico irrinunciabile che la comunità angerese, il Comitato Genitori e Associazione Gido Mobiglia Onlus portano avanti da diversi anni.

Tante le iniziative messe in campo dal Comune, dalle Associazioni e dai Commercianti e le sorprese per grandi e piccoli. Le strade fin dal mattino diventano una galleria d’arte e palcoscenico degli artisti del C.C.A.M, il Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova, che riprodurranno opere classiche secondo la tradizione madonnara. Le opere realizzate saranno poi esposte per tutto il periodo di Natale in alcune vetrine delle attività commerciali per poi concludersi con un’asta benefica al termine delle feste a sostegno dei più bisognosi della Comunità.

Non mancheranno musicisti itineranti con il gruppo ticinese Corni delle Alpi, laboratorio con il Maestro Madonnaro in Museo alle 14.30, mercatino di natale nel centro storico, coro gospel Rainbow voices choir sotto l’albero e arrivo di babbo natale con consegna dei regali. Per l’occasione il Museo Archeologico effettuerà apertura straordinaria pomeridiana dalle 14.30 alle 18.30. Ci ritroveremo tutti insieme in Piazza Parrocchiale alle ore 17.00 per l’accensione dell’albero.