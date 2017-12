Anpi censurata sul giornale del Comune: “L’assessore Boca smentisca le sue parole”

«Basta censure per i nostri scritti sul periodico comunale e chiediamo all’assessore Enrico Boca di smentire quanto dichiarato in consiglio comunale lo scorso 19 dicembre. La nostra Costituzione, che oggi compie 70 anni, permette la libertà di stampa e non tolleriamo questo comportamento».

Il tono della lettera scritta dall’Anpi di Sesto Calende all’indirizzo di tutta la giunta Colombo è molto duro nei confronti dell’assessore alla Comunicazione che, in risposta ad un’interrogazione in consiglio sulle presunte censure degli scritti dell’Anpi sul giornalino del Comune, aveva definito l’associazione dei partigiani «una parte politica».

Nella lettera il direttivo sestese ribadisce che l’Anpi «è un ente morale apartitico da sempre in prima linea per la difesa della costituzione e per l’attuazione dei suoi principi. Le parole dell’assessore sono doppiamente inaccettabili in quanto Anpi non fa politica sul territorio ma, anzi, fondamentalmente è impegnata a promuovere valori di libertà democrazia e giustizia che, oltre ad essere capisaldi della nostra Costituzione, dovrebbero esserlo anche di tutte le forze politiche che ad essa dichiarano la propria lealtà».