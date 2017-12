Anpi esprime solidarietà a “Como senza frontiere”

Il 26 novembre 2017 l’assemblea della sezione A.N.P.I. di Varese ha eletto il nuovo Comitato di sezione. Nella sua prima riunione, tenutasi subito dopo la chiusura dei lavori dell’assemblea, il Comitato, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, ha nominato suo presidente Claudio Macchi.

Il 30 novembre 2017, il Comitato ha provveduto a nominare: Riccardo Conte, vice-presidente vicario; Ivana Brunato, vice-presidente; Marina Marzoli, segretaria; Luciana Candiani, tesoriere; Giuseppe Pitarresi, responsabile del tesseramento.

Il Comitato, inoltre, ha approvato una mozione di solidarietà nei confronti dell’associazione «Como senza frontiere», condannando l’irruzione effettuata nella sua sede da un gruppo di naziskin il 29 novembre 2017, in nome di una cultura della violenza, della sopraffazione e della xenofobia, contraria ai principi della Costituzione italiana e dell’Unione europea e perseguita dalle leggi della Repubblica, anche in accoglimento di Trattati internazionali. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la sottovalutazione dell’episodio da parte di alcune forze politiche di centro destra presenti in Parlamento e invita tutti i cittadini ad un impegno costante per affermare i principi che sono alla base della democrazia nel nostro Paese.