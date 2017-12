Antonelli in versione Babbo Natale: “Sarà un 2018 pieno di regali”

Gli auguri di Emanuele Antonelli e della sua giunta ai suoi concittadini sono uno sguardo al futuro, carico di promesse che intende mantenere. A portare il carbone ci ha pensato il solito Audio Porfidio, che ha inviato un Babbo Natale per consegnare il “dono” che si porta a chi si è comportato male, mentre al sindaco e la sua squadra hanno parlato poco di quanto fatto in questo anno e mezzo e molto di quello che succederà l’anno prossimo.

«Sono contento perchè il 2017 si chiude con la caserma di via Bellini che, finalmente, sarà nelle mani del Comune che la darà ai Carabinieri ma vorrei concentrarmi sul futuro e su ciò che succederà nel 2018 – ha detto il primo cittadino – a partire dai lavori di via Lonate che partiranno il 7 gennaio. Fortunatamente nessuno ha fatto ricorso dopo le polemiche con Ance e così possiamo partire serenamente con gli interventi di rifacimento della via che il quartiere attende da troppo tempo».

Tra le altre opere pubbliche che il sindaco vuole avviare entro il prossimo anno c’è il calzaturificio Borri: «Il dialogo con la Coop è ricominciato con i migliori auspici per giungere ad una soluzione che soddisfi tutti – ha detto un Antonelli finalmente ottimista a riguardo – sulla rotonda ho dato il via libera ma stiamo ragionando se è ancora possibile evitarla ma abbiamo ancora un po’ di tempo. Sul Borri, invece, abbiamo deciso di far partire già da gennaio la ricerca di soggetti interessati a gestire la struttura mentre entro l’anno la Coop eseguirà gli interventi di risistemazione dell’edificio e dell’area circostante».

Sempre in tema di opere pubbliche Antonelli ha speso qualche parola anche per l’area del Palaghiaccio di Beata Giuliana che, però, attende la conclusione dell’iter della giustizia amministrativa per la questione Vip Immobiliare, con il ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato: «Stiamo preparando un progetto in collaborazione con il Coni per realizzare un nuovo edificio per la ginnastica – spiega il primo cittadino che è anche assessore ai Lavori Pubblici – che verrà realizzato accanto alla struttura esistente che rimarrà un palaghiaccio ma polifunzionale, per essere utilizzato anche per altri sport. Una terza struttura ospiterà, infine, un campo da calcio a 5 o a 7». A completamento del progetto, infine, il sindaco immagina anche un ristorante e una piazza centrale tra le tre strutture.

Spazio anche a piazza Vittorio Emanuele che dovrebbe essere riconsegnata alla città per giugno, sperando che non si tratti dell’ennesimo annuncio che viene disatteso dall’impresa costruttrice che ha realizzato la Residenza del Conte (qui l’ultimo annuncio fatto dal costruttore Michele Panico).

Altra opera importante che prenderà il via nel 2018 è la sostituzione dell’illuminazione pubblica con la trasformazione dei 9 mila punti luce in impianti a led con colonnine per le ricariche di auto elettriche e predisposizione per le luminarie natalizie: «Stiamo preparando un bando di affidamento che comprenda tutte queste caratteristiche – ha annunciato Antonelli – e che una sola società dovrà realizzare».

Altri annunci sono stati fatti per la stazione Fs: «Realizzeremo il nuovo parcheggio per i pendolari da 500 posti dirottando parte dei fondi del parcheggio di via Rovereto che non sarà più asfaltato ma solo illuminato e reso più sicuro con l’abbattimento delle mura». Quando saranno pronti i parcheggi nell’area di Rfi ci sarà l’annunciata rivoluzione dei parcheggi in tutto il circondario con l’eliminazione di quelli davanti alla stazione e l’inserimento del disco orario nelle altre vie. Il 16 gennaio, inoltre, verrà presentata la nuova veste della stazione che da un anno è interessata da lavori di rifacimento importanti.

Per i cittadini di Sant’Anna, invece, è in vista un incontro per la realizzazione del sottopasso per il quale il sindaco ha ribadito che «i soldi del governo ci sono ancora». Per quelli di Sant’Edoardo, invece, potrebbero arrivare nuovi sensi unici (annunciati dall’assessore Max Rogora) dei quali si parlerà in un apposito incontro coi cittadini. Infine anche i cittadini di Sacconago potranno festeggiare con l’abbattimento della casa-imbuto in via XI Febbraio che costringe al senso unico alternato.

Tutti gli assessori hanno presentato obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere. L’assessore ai Servizi Sociali Miriam Arabini ha annunciato la prossima apertura del centro per le donne e i bambini maltrattati di via Tito Speri «lo stiamo arredando» e i 9 appartamenti comunali ristrutturati da Aler che verranno assegnati prossimamente in base alle liste di assegnatari. L’assessore all’urbanistica Isabella Tovaglieri ha annunciato che è in dirittura d’arrivo la variante al Pgt che darà nuovi strumenti ai proprietari dell’area delle Nord per poter sbloccare gli interventi per riqualificare la grande area che attende da 20 anni di uscire dal degrado.

L’assessore Paola Magugliani ha elencato i bandi ai quali il Comune ha partecipato, in risposta alle critiche del Pd dei giorni scorsi: «Sono stati 100 quelli vagliati, 50 quelli a cui abbiamo partecipato e 2,1 milioni di euro il totale dei finanziamenti ottenuti». L’assessore Maffioli ha presentato i suoi Stati Generali della cultura e i tavoli di la voro per coordinare le attività per il 2018. L’assessore al Personale e all’ecologia Alessandro Chiesa ha, infine, annunciato nuove assunzioni grazie allo sblocco del governo e i risultati buoni della sperimentazione della tariffa puntuale sui rifiuti a Sant’Edoardo: «Ora dobbiamo decidere se allargare a tutta la città questa nuova modalità di raccolta».