App InfoStranieri: la mappa per districarsi nel labirinto della burocrazia italiana

Immaginate di emigrare in un Paese straniero per cominciare una nuova vita; immaginate di dovervi interfacciare con le diverse amministrazioni locali per reperire informazioni, richiedere documenti, fare domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’ottenimento della cittadinanza.

Il rischio, purtroppo, è quello di fare la spola tra un ufficio pubblico e l’altro finendo col perdersi nel fitto labirinto della burocrazia.

E’ qui che entra in gioco l’app InfoStranieri – qui il sito di riferimento – ideata da Bashkim Sejdiu, trentaquattrenne di origine kosovara arrivato in Italia con la sua famiglia nel 1993, all’età di dieci anni.

«Ho vissuto in prima persona le difficoltà legate alla burocrazia e ho deciso di fare qualcosa per agevolare tanto gli immigrati quanto gli addetti della pubblica amministrazione.»

InfoStranieri, disponibile sia per iOS che per Android, è stata progettata in dieci lingue e permette non solo di scaricare documenti, ma anche di ricevere sul cellulare tutte le informazioni sulle pratiche burocratiche e sulle principali azioni da intraprendere per richiedere il permesso di soggiorno, la cittadinanza e così via, il tutto nella propria lingua.

E se esistesse un’app simile anche per gli italiani, costretti a fare i conti con una burocrazia (troppo) contorta?