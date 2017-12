Appassionati di cucina? Il De Filippi presenta la sua offerta formativa

Saranno ben tre i giorni di apertura straordinaria, di accoglienza e di dialogo per l’Istituto De Filippi di Varese: il 1°, 2 dicembre e il 13 gennaio 2018, porte aperte per conoscere i corsi, i docenti e i progetti educativi della scuola alberghiera della Città Giardino.

«L’Open Day è pensato come occasione preziosa per incontrare innanzitutto la nostra scuola, gli insegnanti e i piani di approfondimento e di potenziamento professionale – spiega il Preside Giovanni Baggio – Ma non mancheranno momenti per conoscere da vicino l’intera struttura del De Filippi, con il suo ampio ventaglio di proposte e offerte: dal ristorante sempre aperto al pubblico, al servizio di catering per eventi e banchetti, dalle sale convegni, alle numerose soluzioni personalizzate nel settore della ristorazione, della formazione e dell’ospitalità. Una tre-giorni articolata e strutturata per vari target di pubblico, durante la quale, i giovani studenti e le famiglie potranno venire a contatto con tutte le peculiarità e i corsi dell’Istituto varesino: la nostra scuola, infatti, accompagna gli studenti che imparano facendo, operando nei laboratori di cucina e di sala-bar e ricevimento. Ciceroni d’eccezione e accompagnatori in tutto l’articolato percorso di visita saranno i nostri studenti che avranno modo di presentare anche gli stand gastronomici. Ai docenti dell’Istituto è affidata la presentazione del piano didattico e delle attività correlate ad esso».

Nel piano scolastico di tre e cinque anni, inoltre, sono previsti soggiorni linguistici per potenziare, anche grazie al supporto di docenti madrelingua, la conoscenza delle lingue straniere; esperienze di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage in Italia e all’estero; corsi di approfondimento e perfezionamento professionale (somelleria, panetteria, pasticceria, pizzeria e di mastro birraio, cucina con i vegetali, conversazione in lingua inglese); settimane di gestione alberghiera (learning professional week); corsi di spagnolo e di tedesco.

Oltre a tutto questo, la Scuola varesina si distingue per un’attenzione costante al sostegno e al potenziamento dello studio: sono infatti previsti attività di supporto, corsi di coaching per sostenere il processo di trasformazione personale (in collaborazione con International Coaching University), ma anche doposcuola e attività pomeridiane realizzate con il software Anastasis (PUNTA SU DI TE – ACOF) e attività di accompagnamento per studenti disabili.