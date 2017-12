Appena maggiorenne, maltrattata per mesi dal compagno

Ancora episodi di violenza sulle donne, due gravi vicende trattate in poche ore dai carabinieri della stazione di Busto Arsizio.

I militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura coercitiva personale – allontamento casa familiare con divieto avvicinamento alla parte offesa – nei confronti di un cittadino romeno, 40enne, operaio, incensurato. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini prelimilari del tribunale di Busto, si è basato sugli elementi prodotti dai carabinieri della stazione di Busto, attivati a seguito della denuncia presentata dalla ex moglie 45enne dell’uomo.

Le indagini consentivano di accertare che lo stesso, da almeno 5 anni, si rendeva responsabile di reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia, documentati anche da referti medici di diverse strutture sanitarie. L’uomo avrebbe portato la moglie in diversi ospedali proprio perché non emergesse la reiterazione delle violenze.

Poche ore dopo a conclusione di un’altra indagine, i carabinieri hanno poi denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia un 25enne italiano, incensurato; nei confronti del giovane sono stati raccolti elementi che hanno documentato i maltrattamenti subiti per mesi dalla convivente, una giovanissima donna dell’Est europa, appena maggiorenne. Alla fine la ragazza ha trovato il coraggio di presentare denuncia presso i carabinieri, grazie al coraggio datole da una collega di lavoro. La ragazza ora ha trovato collocazione temporanea in una struttura protetta.