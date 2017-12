Apprezzamenti ad una ragazza, maxi rissa in centro

Sarebbe stato l’apprezzamento ad una ragazza a scatenare la rissa che domenica sera ha animato il centro di Busto Arsizio, richiedendo l’intervento di numerose pattuglie dei Carabinieri.

Tutto è successo nella tarda serata quando sono arrivate le prime segnalazioni della zuffa che stava coinvolgendo 15/18 ragazzi in piazza San Giovanni. I Carabinieri sono così intervenuti in forze, con numerose pattuglie in rinforzo inviate anche dalle stazioni vicine.

11 di questi ragazzi sono stati identificati -non senza difficoltà- dai carabinieri intervenuti e sono stati denunciati in stato di liberta’ per rissa. Si tratta di giovani tra i 22 ed i 19 anni, tutti maschi e tutti residenti a Busto Arsizio, ma appartenenti a due diversi gruppi. Le posizioni di tali soggetti sono rimesse ora alla valutazione dell’autorita’ giudiziaria.

I militari stanno comunque procedendo con le attività di identificazione degli ulteriori ragazzi che hanno partecipato alla rissa, svolte anche mediante l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Al momento non risultano comunque soggetti che si sono rivolti alle locali strutture sanitarie per lesioni conseguenti a quanto accaduto.