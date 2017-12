Appuntamento col consiglio comunale

Martedì 19 dicembre alle 20.00 nella sala consiliare del palazzo municipale si terrà l’ultimo consiglio comunale del 2017.

Ventitrè i punti all’ordine del giorno, consultabili qui. Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in diretta sulla web tv Enzo Tortora: per vederlo basta cliccare su Web tv Enzo Tortora in home page e nelle sezioni “La Città” e “Servizi on line”.

Tra i punti all’ordine del giorno più importanti spiccano la delibera per il rientro del ramo d’azienda di Agesp Servizi Strumentali con i relativi dipendenti, in seno all’amministrazione comunale, la cessione della caserma dei carabinieri di via Bellini al Comune (che la affitterà all’Arma), la delibera che autorizza la costruzione di un edificio religioso mormone.