Appuntamento con il Concerto di gala del Corpo musicale

Serata di grande musica, sabato 9 dicembre, con il Concerto di Gala del Corpo musicale di Arcisate, diretto dal M° Edoardo Piazzoli.

Un programma speciale, una scenografia importante e un ospite prestigioso accoglieranno il pubblico per il concerto più atteso della Banda cittadina.

Quest’anno, per la prima volta, il Concerto di gala vedrà la partecipazione del baritono Massimiliano Travagliati che canterà “La Calunnia” e “Largo al factotum”, due arie tratte dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

L’appuntamento è per le 21, alla palestra comunale “Lamanna”, in via Giacomini, ad Arcisate.

La serata, che sarà presentata da Martina Comolli, è ad ingresso libero.