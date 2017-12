Apre la mostra di cinquanta presepi con cioccolata e vin brulè

Sabato 16 dicembre la ProLoco di Besozzo, con il patrocinio del Comune, propone la quarta edizione dell’iniziativa “Il ritrovo per tutti i bambini”che sarà presso la sala Letture del Comune, in via Mazzini, per il laboratorio di costruzione di lanterne alle ore 14.30.

Alle 16.15 partirà la passeggiata di storie narrate, attraverso le vie del borgo di Besozzo Superiore fino al Santuario del Beato Nicone, con i personaggi di GALAVERNA E IL PRINCIPE NEVISCHIO interpretati da Alice Salvoldi e Giorgio Branca. Al calar della sera le lanterne verranno accese a illuminare il cammino.

All’arrivo sul sagrato del santuario alle 17. 30 una calda merenda con tè e cioccolata con la presenza di Babbo Natale, accompagnerà l’apertura ufficiale della Mostra dei Presepi, curata dell’Amministrazione Comunale e giunta alla 20° edizione, con circa 50 espositori nella magnifica cornice del santuario di San Nicone. La mostra dei presepi sarà visitabile fino al 7 gennaio. Orari disponibili sul sito del Comune www.comune.besozzo.va.it