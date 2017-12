Aprea: “Bene i 600.000 euro al diritto allo studio” 

«Esprimo tutta la mia soddisfazione per questa decisione che accoglie le mie sollecitazioni a reperire ulteriori risorse per un sistema universitario che si dimostra

sempre più attrattivo a livello nazionale e internazionale».

Lo dichiara Valentina Aprea, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia commentando l’approvazione, da parte del Consiglio regionale lombardo, oggi, di un emendamento alla Legge di bilancio che prevede uno stanziamento aggiuntivo di 600.000 euro per garantire i servizi del diritto

universitario.

FONDI PER 2018 A 21,5 MILIONI – Tali risorse si sommano a quelle

gia’ stanziate nella Legge di assestamento di bilancio 2017 per un totale di 1,1 milioni di euro. A questo punto, le risorse messe a disposizione da Regione per l’anno 2018 ammontano complessivamente a oltre 21,5 milioni di euro.

SOSTEGNO AD ATENEI LOMBARDI – «E’ essenziale quindi – conclude l’assessore Aprea – assicurare nel tempo servizi per il diritto allo studio di qualità come gli Atenei lombardi hanno saputo costruire e stanno sviluppando con il sostegno della Regione».