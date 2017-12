Arance a volontà, per sostenere la Protezione civile di Vedano

Sabato 2 e domenica 3 dicembre l’associazione “Amici della Protezione civile di Vedano Olona” organizza l’11° Banchetto delle Arance, un’iniziativa che permette di fare scorta di vitamina C e di sostenere le attività svolte dei volontari in tutto il paese.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i volontari della Protezione civile e dell’Unità cinofila ed il patrocinio del Comune di Vedano Olona.

I banchetti delle arance saranno in piazza San Maurizio e in piazzetta della Pace sabato dalle 9 alle 17 e domenica dalle 9 alle 12. Per chi lo desidera o non può passare è prevista anche la consegna a domicilio.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature.