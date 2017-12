Arcisate – Stabio, Maroni: “Da oggi ancora più vicini alla Svizzera” 

«E’ una grande soddisfazione e una gioia partecipare a questo evento. Oggi la Lombardia, l’Italia, e la Svizzera sono ancora piu’ vicine. E’ un’opera a favore dei nostri territori, utile per i cittadini che ogni giorno si spostano per lavoro, ma e’ anche importante per gli sviluppi che potra’ avere, a partire dall’ulteriore potenziamento dell’aeroporto di Malpensa». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, all’inaugurazione della linea ferroviaria Arcisate-Stabio.

GRANDE LAVORO – Questa infrastruttura, ha ricordato il governatore, «non era sotto la nostra responsabilita’, ma l’azione di Regione si e’ esplicitata, in questi anni, su piu’ fronti. Nella risoluzione delle problematiche legate alle terre contenenti l’arsenico di origine naturale che, come tutti voi ricorderete, hanno comportato una serie di rallentamenti; nell’affiancamento ai Comuni per la risoluzione dei disagi legati al prolungamento delle attivita’ di cantiere per oltre otto anni; nel monitoraggio costante dell’andamento dei lavori e nel rispetto dei tempi; nella programmazione del nuovo servizio ferroviario».

TAVOLO DI MONITORAGGIO – Sono state 45, ha sottolineato Maroni, «le sedute del tavolo di monitoraggio, coordinato da Regione Lombardia (e al quale partecipano Rete ferroviaria italiana, i Comuni di Induno Olona, Arcisate, Cantello, la Comunita’ montana del Piambello e la Provincia di Varese), dove sono stati affrontati e risolti tutti i problemi. Un buon lavoro di squadra, che ha funzionato. Infatti, abbiamo deciso di proseguire le riunioni del tavolo anche nei prossimi mesi fino a quando l’opera non sara’ completamente attiva».

FORTE COLLABORAZIONE – «Voglio ringraziare – ha concluso il presidente lombardo – tutti i lavoratori che si sono impegnati per questo risultato, i sindaci, i cittadini, Rfi, il Governo. Con il ministro Delrio c’e’ una forte collaborazione, non solo per questa opera ma su tutte le infrastrutture. Abbiamo appena siglato un accordo importante, Anas e Regione Lombardia, per la presa in carico di oltre 2.200 chilometri di strade ex provinciali. Questa forte e leale integrazione, porta davvero a risultati importanti».