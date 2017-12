Arcisate Stabio: venerdì il viaggio inaugurale da Varese a Mendrisio

Sotto l’albero di Natale arriva – finalmente – l’inaugurazione ufficiale della Arcisate Stabio. Ma per “scartare” davvero il regalo, i cittadini dovranno attendere la Befana.

E’ giunta in redazione in serata la conferma della data fissata per l’inaugurazione ufficiale della Arcisate Stabio. Il viaggio inaugurale, per autorità e stampa – confermato con pochissimi giorni di anticipo, si terrà venerdì prossimo, 22 dicembre. Per l’avvio del servizio, come noto, bisognerà invece attendere fino al 7 gennaio.

All’inaugurazione, come aveva promesso nel mese di gennaio quando venne ad assistere all’apertura della galleria di Induno Olona, ci sarà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. Con lui il presidente della Confederazione elvetica Doris Leuthard, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il direttore delle infrastrutture di FFS, Philippe Gauderon, l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Renato Mazzoncini e l’amministratore delegato di Rfi -Rete ferroviaria italiana, Maurizio Gentile.

Il programma della giornata prevede la partenza di un Tilo dedicato con autorità, sindaci e stampa alle 10.42 da Varese, che arriverà a Mendrisio alle 11 circa.

Si riparte poco dopo per Induno Olona, dove alle 11.40 è prevista la parte ufficiale, con i discorsi delle autorità e il brindisi di rito.

Una cerimonia semplice per un’opera attesa da otto anni. Cerimonia, inoltre, strettamente ufficiale che, a quanto è dato sapere dalla nota di Rfi, non prevede altri momenti con il coinvolgimento della cittadinanza dei tre comuni toccati dalla ferrovia.

Tutte le notizie sulla costruzione della ferrovia Arcisate Stabio