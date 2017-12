Armato in un locale pubblico: arrestato un uomo

Nella giornata di ieri, sabato 23 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Viggiù hanno tratto in arresto in flagranza di reato un disoccupato, classe 1967 residente del luogo, con l’accusa di porto abusivo in luogo pubblico di arma comune da sparo e ricettazione. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo in un esercizio pubblico di via Sant’Elia. L’arma è stata individuata dopo la perquisizione personale. Si trattava di una pistola Beretta calibro 7.65 con 11 munizioni e due caricatori oleata e perfettamente funzionante

L’uomo è stato così arrestato e condotto presso la caserma dei Carabinieri di Viggiù. Le operazioni si sono svolte anche con l’ausilio della Polizia Municipale di Viggiù e con l’intervento del Comandante della Compagnia di Varese