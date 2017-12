Arrestato al bar grazie alle impronte digitali

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Saronno hanno arrestato un cittadino egiziano, 28enne, regolare sul territorio nazionale e residente a Saronno.

È accaduto ieri, quando i militari, durante un controllo eseguito all’interno di un pubblico esercizio di piazza De Gasperi hanno passato al setaccio della banca dati delle forze di polizia i nominativi degli avventori che erano presenti nel locale.

Uno di questi, che era privo di documenti e che oltretutto risultava essere il più esagitato, è stato condotto in caserma per essere identificato attraverso il foto-segnalamento.

Il risultato è stato positivo: per l’uomo risultava esistere un ordine di carcerazione immediata. Questi era stato condannato dal Tribunale di Busto Arsizio per un reato commesso qualche anno prima, neanche a dirlo, per aver falsamente dichiarato le proprie generalità a un pubblico ufficiale. Era probabilmente un’abitudine quella che aveva il cittadino egiziano di circolare privo di documenti e dichiarare falsi nominativi. Non aveva però considerato il riconoscimento delle impronte digitali.

Terminati gli atti di rito, il 28enne è stato accompagnato direttamente presso il carcere di Busto Arsizio, dove sconterà la pena di un anno.