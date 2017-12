La Polizia ferma la “banda” degli spacciatori della stazione

Aspettavano i clienti in via Beccaria, poi recuperavano le dosi nel “nascondiglio” di via 25 aprile. Un giro di spaccio consolidato, documentato dalla Polizia con un’indagine iniziata a gennaio: nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre gli agenti del Commissariato di Gallarate guidato da Fabio Mondora e quelli della PolFer hanno arrestato cinque persone.

Una banda composta esclusivamente da cittadini nigeriani (e un ivoriano), richiedenti asilo ma espulsi – o allontanatisi – dal programma di protezione. Tra loro anche un volto noto, un nigeriano conosciuto per le sue intemperanze e gli scoppi violenti causati anche dall’abuso di alcol.

Le cinque persone – quattro nigeriani e un cittadino della Costa d’Avorio – sono state arrestate in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dal Sostituto Procuratore Francesca Gentilini della Procura di Busto e emessa dal gip Nicoletta Guerrero. Un sesto spacciatore è ancora ricercato. L’indagine è stata portata avanti “alla vecchia maniera”, con pedinamenti, sequestri di dosi agli acquirenti, testimonianze acquisite, immagini video.

Dirigenti e agenti del Commissariato e della Polfer insieme al sostituto procuratore Gentilini.

I cinque spacciatori – un sesto è ancora ricercato – erano tutti richiedenti asilo. Erano però stati allontanati o si erano allontanati dal programma di assistenza (non vivevano nei Centri di accoglienza): erano senza fissa dimora, normalmente dormivano negli ambienti della stazione o sui treni in sosta al capolinea di Gallarate durante la notte.

Hanno tra i 40 e i 23 anni. Il più anziano ( «ma non è il capo, non è emersa una gerarchia interna», chiariscono gli inquirenti) è un 40enne già noto per precedenti intemperanze, tra cui un’aggressione a due agenti – uno della Polizia, uno della Polizia Locale di Gallarate – che rimasero feriti. Era già emersa in passato la condizione anomala di alcuni richiedenti asilo: allontanati dal programma di assistenza, finiscono per strada, ma non possono essere espulsi perché la loro richiesta è ancora in attesa di essere esaminata (l’Italia è tenuta a garantire gli standard internazionali, che prevede esame della domanda e appello).

Molti pendolari e frequentatori della stazione li avranno incrociati, davanti all’African Shop o seduti sul marciapiedi dal lato opposto, di fronte alla stazione vecchia. «Quello di oggi è un piccolo o grande contributo a riconsegnare all’utenza civile la stazione di Gallarate» dice Fabio Mondora, dirigente del Commissariato cittadino.