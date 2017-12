Arriva babbo natale per sostenere il “Dottor Sorriso”

Arriva Babbo Natale e ha uno scopo benefico.

Domenica 17 dicembre, all’ERT di Somma in via Alberto da Somma 24, sono attesi babbo natale, i clown di dottor sorriso, la truccabimbi, i gonfiabili e il villaggio natalizio.

Inoltre, quest’anno, saranno presenti anche i cani della Pet Therapy dell’addestramento Nice To Meet you di Somma Lombardo e verrà organizzato, per ogni bambino, un giro sulla slitta di babbo natale trainata dai Siberian Husky dell’allevamento L’ombra del Lupo di Tromello (PV).

L’evento sarà completamente GRATUITO e sarà offerta la merenda a tutti i bambini e alle loro famiglie . Ci sarà la possibilità di lasciare un’offerta all’associazione Dottor Sorriso.