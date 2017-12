Parte dall’ex Enel la “grande ristrutturazione” di Biumo

Oggi sono migliaia di metri quadri abbandonati e in degrado, a fine 2018 dovrebbero essere i responsabili della trasformazione del quartiere di Biumo inferiore.

E’ stato presentato oggi – proprio nell’area in cui ci sarà la ristrutturazione dei capannoni in aree commerciali – il progetto di riqualificazione dell’area ex Enel in fondo a viale Belforte.

Un progetto che ha visto come principale committente il supermercato Carrefour – Gruppo Fantinato, che trasferirà la medio-piccola realtà di viale Belforte (quella in area ex macello), in questa struttura di quasi 15oo metri quadri.

Oltre il Carrefour però sono previsti uffici, locali e altre aree commerciali (un più piccolo supermercato di surgelati?) ma soprattutto due grandi rotonde che sostituiranno totalmente il semaforo di Biumo – “famigerato” soprattutto dal punto di vista della sicurezza – una pista ciclabile a lato dell’ultimo tratto di viale Belforte, un giardinetto con panchine vicino alla fermata dell’autobus, oltre 150 posti macchina per lo più pubblici (una parte sarà destinata ai clienti del supermercato) e persino un’area cani attrezzata, partendo innanzitutto dall’abbattimento dei muri perimetrali dell’area, che hanno nascosto e “protetto” il degrado per tutti quasti anni.

I lavori, affidati a una ditta altoatesina, cominceranno ad inizio 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine di quell’anno. Alla presentazione hanno partecipato tra gli altri il sindaco Davide Galimberti, l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati, l’architetto Elena Brusa Pasquè, il responsabile della ditta di costruzioni.

Tutti i particolari sono stati spiegati nel corso della conferenza stampa, da noi registrata in diretta facebook.