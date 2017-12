Arriva il nuovo parroco

Nei piccoli centri l’arrivo del nuovo parroco è sempre un giorno di festa, per fedeli e non.

Don Angelo Colombo arriva da Mezzana frazione di Somma Lombardo e domani farà il suo ingresso in paese.



La giornata di domani, 17 dicembre si aprirà con la messa nella chiesa di Ganna alle 10.30 alla quale sarà presente anche monsignor Giovanni Giudici.

Al termine della funzione in oratorio ci sarà un rinfresco cui seguirà lo scambio di auguri.

Don Angelo sarà poi ospite dell’amministrazione comunale per pranzo, in collaborazione con Proloco e compagnia teatrale “Scusate il disturbo”.