Arriva la fiaccolata con Babbo Natale

Ci sarà Babbo Natale in persona all’iniziativa “Fiaccolata dello sport” organizzata dall’Unione sportiva cuassese per sabato 16 dicembre.

Appuntamento alle 18 alla Palestra comunale di Cuasso, da dove partirà la fiaccolata per le vie del paese.

Si torna in Palestra alle 18.30, dove Babbo Natale distribuirà i suoi doni ai bambini di Cuasso al Piano, fino ai 6 anni.

Per scaldarsi ci sarà la trippa, da gustare in Palestra o da asporto (portarsi il contenitore), mentre alle 19.45 è in programma l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.