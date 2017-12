Arriva l’adesivo “no frontalieri”, la trovata del comune ticinese: “Prima i nostri”

Le imprese del comune di Monteceneri che assumono lavoratori ticinesi, al posto dei frontalieri, potranno esporre un adesivo con il quale dimostrare che si impiega manodopera locale. Lo ha deciso il consiglio comunale del piccolo paese del canton Ticino che conta 4800 residenti e 400 frontalieri impiegati nelle aziende della zona.

A promuovere questa iniziativa, tra l’altro già applicata a Claro in passato, è stato il consigliere Andrea Daldini che a Ticinonews ha spiegato le motivazioni: «Nessun intento anti italiano. Vogliamo ristabilire un equilibrio sociale fra forze di lavoro, in modo da favorire il buon sviluppo dell’economia locale e permettere soprattutto ai giovani residenti in Ticino di trovare lavoro in un mercato che rispetti le pari opportunità».

Altro intento dei promotori è quella di permettere ai dirigenti delle imprese di pubblicizzare il ricorso a manodopera locale con l’obiettivo di indirizzare i consumatori verso i prodotti di una ditta rispetto a un’altra, favorendo quelle con manodopera ticinese.